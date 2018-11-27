شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.05% لتتداول حالياً عند 1,221.80$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,222.40$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.03 موضحة ارتداده من الأعلى له في قرابة أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.07.

هذا ويترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 136.2 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك حلقة نقاش عن الاقتصاد في نيويورك.