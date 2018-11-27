شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأعلى له في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد انخفاضه للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:38 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.6763 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6770 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6754، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6777.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 1,295 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,596 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز 1,560 مليون دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 850 مليون دولار نيوزيلندي.

وجاء ذلك مع ارتفاع الواردات إلى ما قيمته 6.15 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.89 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لانخفاضها إلى 5.74 مليار دولار نيوزيلندي، وارتفاع الصادرات إلى 4.86 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.33 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 4.88 مليار دولار نيوزيلندي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدرين أور عن تقرير الاستقرار المالي، وشهادته عقب ذلك أيضا حيال تقرير الاستقرار المالي أمام لجنة اختيار البرلمان النيوزيلندي في ولينجتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات المصرفية وغرف المقاصة في نيويورك عن الاعتماد على البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 5.5% في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 136.2 مقابل 137.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية رافائيل بوستك حلقة نقاش عن الاقتصاد في نيويورك.