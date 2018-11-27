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شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد» تحقق 44 % من تعزيز المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل
عبدالله الرشيد
عبدالله الرشيد
وقال بمناسبة المشاركة في منتدى ومعرض «اكتفاء» بالمنطقة الشرقية: إن منتدى «اكتفاء» يسهم في عجلة الاستثمار ويدعم رؤية المملكة 2030.
وأشار الرشيد إلى توقيع اتفاقيتين خلال فعاليات «اكتفاء»، مبينا أن جميع استثمارات الشركة تتركز في مصانع أو في عقود يختص عملها بأنشطة في البحر والبر، مع الاهتمام بشكل أكبر بالأنشطة البحرية وخاصة في المنصات البحرية.
وقال الرشيد: نتمنى العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة يدا بيد بجانبهم، مبينا أن أي مشروع تتسلمه المجموعة يتم إشراك ما لا يقل عن 20 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه، مشيرا إلى أن 90% منها تعمل في القطاع البحري.
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