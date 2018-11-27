شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد» تحقق 44 % من تعزيز المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الرشيد»، عبدالله الرشيد، أن المجموعة حققت نسبة عالية جدا في مجال تعزيز المحتوى المحلي «اكتفاء» بلغت 44%، كما حققت في مجال السعودة نسبة بلغت 55%، مشيرا إلى احتياج مجموعة «الرشيد» لمزيد من السعوديين المدربين على العمل ليحلوا محل الموظف الأجنبي.

وقال بمناسبة المشاركة في منتدى ومعرض «اكتفاء» بالمنطقة الشرقية: إن منتدى «اكتفاء» يسهم في عجلة الاستثمار ويدعم رؤية المملكة 2030.

وأشار الرشيد إلى توقيع اتفاقيتين خلال فعاليات «اكتفاء»، مبينا أن جميع استثمارات الشركة تتركز في مصانع أو في عقود يختص عملها بأنشطة في البحر والبر، مع الاهتمام بشكل أكبر بالأنشطة البحرية وخاصة في المنصات البحرية.

وقال الرشيد: نتمنى العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة يدا بيد بجانبهم، مبينا أن أي مشروع تتسلمه المجموعة يتم إشراك ما لا يقل عن 20 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه، مشيرا إلى أن 90% منها تعمل في القطاع البحري.