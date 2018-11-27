شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين وإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» قريبا والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، م. خالد الفالح، أنه سيتم قريبا تدشين وإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».

جاء ذلك ضمن تصريح لإحدى الفضائيات، بمناسبة عقد منتدى ومعرض «اكتفاء» أكد فيه على أهمية برنامج «اكتفاء» للشركات السعودية وللشركات العالمية على حد سواء.

» قطاع الطاقة

وقال: إن برنامج «اكتفاء» يهدف لخدمة قطاع الطاقة في المملكة والعالم، وهو قائد حراك تعظيم المحتوى المحلي ويخدم رؤية 2030.

وأضاف: البرنامج يأتي لبناء سلسلة إمداد وصناعات البترول والغاز ليس فقط لخدمة أرامكو وليس لخدمة قطاع الطاقة في المنطقة بل لخدمة العالم، وأن تكون هذه المنطقة منصة لتقديم الخدمات المتقدمة تقنياً لكافة صناعات الطاقة والبترول والغاز تحديداً في منطقة الشرق الأوسط.

» المحتوى المحلي

وأضاف: المحتوى المحلي هو أحد الأهداف الأساسية لرؤية المملكة 2030، وتعظيم المشتريات من القطاع الخاص هنا في المملكة، وبرنامج «اكتفاء» هو قائد هذا الحراك وهناك تكامل قوي جداً بين الشركات التي تحتاج الخدمات وبين مقدمي الخدمات سواء كانوا سعوديين أو شركات دولية.

» الصناعة العسكرية

وأشار إلى أن قطاع الصناعة العسكرية أطلق مبادرة للمحتوى المحلي مشابهة لـ «اكتفاء»، وقال الفالح: من أكبر القطاعات التي أطلقت مبادرات مشابهة لـ «اكتفاء» هو قطاع الصناعات العسكرية، وهناك هدف واضح طرح سابقاً بأن 50% من المشتريات العسكرية تكون محلية الصنع في 2030.

» جاذبية الاستثمارات

وذكر أن المملكة ما زالت تقف بقوة وهي دولة جاذبة للاستثمار بكل المعايير، وممكنات الاستثمار في المملكة لم تضعف أبداً، ورأينا هذا اليوم حضورا قويا جداً من شركات عديدة وسنراه في مناسبة ثالثة قريبة عند تدشين وإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».