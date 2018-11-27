2.4 مليون طن إنتاج «حديد الإمارات» خلال 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تشارك شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات، والتابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» في معرض «الخمسة الكبار2018»، الذي يعقد خلال الفترة بين 26 و29 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «تسلط مشاركتنا المستمرة في معرض الخمسة الكبار الضوء على مكانتنا كشركة رائدة في هذا المجال والتزامنا تجاه الاستدامة والسلامة، وحرصنا على تصنيع منتجات الحديد عالية الجودة التي تفوق توقعات ومتطلبات عملائنا».

وعلى هامش فعاليات المعرض أعلنت شركة حديد الإمارات أن حجم إنتاجها للحديد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2018، بلغ نحو 2.4 مليون طن، لتواصل النجاحات اللافتة التي حققتها خلال العام الماضي2017.

وفي هذا السياق، قال الرميثي: «نتوقع أن يصل استهلاك حديد التسليح في الإمارات خلال العام الجاري إلى 3.4 مليون طن بانخفاض نسبته 15% مقارنةً بالعام الماضي، ويُعزى ذلك لعدة عوامل، تتمثل بنقص السيولة في السوق وقلة المشاريع الجديدة».

وأضاف الرميثي: «بالرغم من التحديات الموجودة في السوق إلا أنه هناك مؤشرات إيجابية على صعيد قطاع الإنشاءات، حيث شهد السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري إرساء عقود بناء ل 425 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 12.4 مليار دولار مسجلة ارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018». وتابع الرميثي: نسعى في شركة حديد الإمارات إلى تعزيز حضورنا في هذه المشاريع عبر تطوير منتجات الحديد ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات واحتياجات عملائنا الحاليين والمستقبليين بهدف الحفاظ على قدرتنا التنافسية على الصعيد المحلي وعلى مستوى حجم صادراتنا خارج الدولة.

ومن جانب آخر، وفي إطار التزامها تجاه عملائها ومورديها وحرصها على عقد شراكات هادفة خصصت الشركة يوماً للموردين والعملاء في دبي، بمشاركة نحو 200 شخص من مختلف دول العالم.