«الهلال للمشاريع» تستحوذ على حصة في «ترانسكورب»

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أعلنت «الهلال للمشاريع الناشئة»، ذراع رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة «الهلال للمشاريع»، عن استثمارها في شركة «ترانسكورب إنترناشيونال» للخدمات اللوجستية وتزويد خدمات التوزيع للوجهة النهائية، عبر الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في الشركة.

ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، تهدف «الهلال للمشاريع الناشئة» أيضاً إلى دعم خطة توسع «ترانسكورب إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية لشركة الهلال للمشاريع والتي تقضي باستثمار 150 مليون دولار (نحو 550 مليون درهم) عبر «الهلال للمشاريع الناشئة» في الشركات والمشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة والمتقدمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وقد تم تخصيص 50% من الاستثمارات لمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقاً على هذا الاستثمار، قال توشار سينغفي، مدير أول، «الهلال للمشاريع الناشئة»: «تشكل السرعة والموثوقية في تقديم الخدمات أهم عوامل نجاح الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية. وبفضل تركيز الشركة على القطاع التكنولوجي ورضا العملاء، تعد «ترانسكورب» شركة رائدة في خدمات التوزيع للوجهة النهائية، وهي مستعدة تماماً للاستفادة من فرص النمو الناشئة من ازدهار قطاعي التجارة الإلكترونية وتوصيل المأكولات».