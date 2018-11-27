التقنية تخفض تكاليف المشاريع 15%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رسمياً أمس الدورة ال 39 لمعرض البناء والتشييد الدولي، الخمسة الكبار «The Big 5» في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن دورة هذا العام خمسة معارض، ما يشكل فعالية واحدة ضخمة لدورة حياة المنشآت بأكملها، والمعارض هي: معرض «HVAC R»، وهو فعالية جديدة مخصصة لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ومعرض «The Big 5 Solar» الذي يجلب حلول الطاقة الشمسية لقطاع البناء والتشييد، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية «UDLE» وهو الفعالية الوحيدة في المنطقة المخصصة للمناظر الطبيعية والبنية الأساسية والتنمية الحضرية، ومعرض «The Big 5 Heavy»، وهو الفعالية الرائدة المخصصة للبنية الأساسية ومعدات البناء الثقيلة في الشرق الأوسط، ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة، وهو أكبر فعالية في المنطقة مخصصة للخرسانة.

تعرض أكثر من 2500 شركة عالمية وما يزيد على 20 جناحاً رسميّاً للدول أحدث حلول البناء والمنتجات المبتكرة في المعرض، وتظهر المشاركة الدولية الواسعة التي من المتوقع أن تلبي احتياجات القطاع الإقليمية الاهتمام المتنامي بتوسع سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقدم معرض «الخمسة الكبار» ميزتين جديدتين تهدفان إلى التقدم بقطاع البناء والتشييد، من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا: منطقة «Live Innovation Zone» الجديدة، التي تستضيف مجموعة مختارة من المنتجات الأكثر ابتكاراً التي تعيد تشكيل صناعة البناء والتشييد اليوم، ومدينة الشركات الناشئة من الخمسة الكبار، التي تقدم الشركات التكنولوجية المبتكرة القادمة في عالم البناء والتشييد.

كما يستضيف المعرض أول قمة للإنشاءات والتكنولوجيا في المستقبل تحت شعار «تمكين الابتكار في النظام الإيكولوجي للبناء والتشييد»، وقدم متحدثون من شركة فيرجين هايبرلوب وان، وشركة مايكروسوفت، وشركة أرامكو السعودية، وشركة فايثفول آند جولد، وشركة الأشرف للمقاولات العامة «ASGC» وشركة «AECOM» وسلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة ميراس، وشركة مونت هيل بعضاً من أحدث التقنيات الواعدة التي ستساعد قطاع البناء والتشييد في تحقيق استدامة أكبر وتعزيز القدرة على تحمل التكاليف.

وشهد اليوم الأول للمعرض الدولي للبناء والتشييد إطلاق فعالية جديدة كجزء من معرض الخمسة الكبار، التي كانت مخصصة لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد «HVAC R» ومعرض «HVAC R«.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق «HVAC R» في دولة الإمارات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2019، ويعد معرض «HVAC R» بمساعدة قطاع البناء والتشييد للمضي قدماً نحو مساحة أكثر اخضراراً، ومستقبل أكثر استدامة.

وسوف يستضيف معرض الخمسة الكبار، القمة العالمية لرواد الطاقة الشمسية، تحت رعاية وزارة الطاقة والصناعة، وسوف تشتمل القمة على مراسم حفل توزيع جائزة القمة العالمية لرواد الطاقة الشمسية «GSLS» للاحتفال بالإنجازات التي ترمي إلى تحقيق بصمة أكثر استدامة وكفاءة، من خلال حلول الطاقة الشمسية.

كما تقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي «RTA» بالشراكة مع المعهد البريطاني للمعايير «BSI» بمنح شهادة المعايير في نمذجة معلومات المباني للعملاء الرئيسيين في قمة هيئة الطرق والمواصلات للابتكار، في نمذجة معلومات المباني المقامة في معرض «The Big 5 Heavy»، وسوف تركز القمة على الدفع قدماً بغية تبني تكنولوجيا نمذجة معلومات المباني في الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يقوم معرض الخمسة الكبار بإطلاق ندوة وجوائز المرأة في البناء والتشييد الأولى من نوعها، بالتعاون مع شركة موت ماكدونالد، وسيتم الإعلان عن جوائز المرأة في المناصب القيادية، وأفضل سيدة للعام من الجيل القادم في نهاية الندوة.

وبالشراكة مع مركز الأعمال في دبي الجنوب، وسوف تتيح ندوة كيفية ممارسة الأعمال في الإمارات تقنيات ذكاء الأعمال للعارضين والزوار المهتمين بالاطلاع على سوق الإنشاءات المزدهر في الإمارات، وستستضيف متحدثين من إكسبو دبي 2020 وجمارك دبي وغيرها الكثير. (وام)