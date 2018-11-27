ملخص الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *حصدت «إينوك» جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة للعام الثاني على التوالي عن فئة جوائز المؤسسات العالمية، وذلك تقديراً لجهودها المتواصلة للارتقاء بممارسات الاستدامة ضمن عمليات المجموعة وعلى كافة المستويات.

*استلم الجائزة د. وضاح غانم، مدير تنفيذي - الاستدامة في «إينوك»، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في «ماربل آرتش» في لندن.

*أعلن مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي 2018»، المزمع إقامته يومي 5 و6 ديسمبر ، عن إتاحته فرصة فريدة من نوعها للشركات الناشئة، لتقديم مفاهيمها الثورية الخاصة بالأعمال في المؤتمر من خلال المشاركة في مسابقة «رواد الأعمال 20X».

*قامت الدكتورة نجوى دياب الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة للأكاديمية الدولية للإبداع والتطوير (iAiD)، والمهندس علاء علي الشيمي العضو المنتدب ونائب الرئيس لمجموعة أعمال هواوي إنتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مقر الأكاديمية بإمارة دبي.

*أعلن فيصل العيار، رئيس مجلس إدارة OSN (مجموعة بانثر الإعلامية المحدودة) عن تعيين باتريك تيليو بمنصب الرئيس التنفيذي، على أن يسري مفعول القرار الجديد بصورة فورية.

*أعلن بنك «باركليز» عن تعيين جان داميان ماري رئيساً للاستثمارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «بنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية».

*استضافت ديلويت الشرق الأوسط مؤتمرها السنوي للشركاء خلال نوفمبر الجاري في دبي، وانضم 30 شريكاً ومديراً ومشاركاً من داخل الشركة وشركاء جدداً في العام.