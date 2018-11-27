«أبوظبي للأعمال» يشهد مبادرات اقتصادية ومحفزات تنموية جديدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت صباح أمس فعاليات وأعمال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال 2018، في فندق روز وود بجزيرة المارية، تحت شعار «غداً 21 عصر جديد من الفرص»، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية.

قال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كلمة له افتتح بها أعمال المنتدى، إن المنتدى هذا العام يمثل إضافة متميزة لجهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن استراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي باعتباره شريكاً رئيسياً للحكومة في دفع عجلة التطور والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن فعاليات أعمال الدورة الحالية من المنتدى تعد تجسيداً للتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه قيادتنا الرشيدة لتعزيز تنافسية أبوظبي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.

وأضاف إنه تحقيقاً لهذا الهدف فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بميزانية 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.

مبادرات

وذكر سيف الهاجري أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ سبع مبادرات استراتيجية من أصل عشر اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمحور تنمية الإمارة مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعد المنصة التفاعلية الرئيسية التي يجتمع فيها ممثلو القطاع الحكومي مع ممثلي وأصحاب الأعمال في إمارة أبوظبي لتبادل الأفكار والآراء بشأن تحسين بيئة الأعمال في الإمارة وإيجاد حلول للتحديات التي تعترض سبيل القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه.

واستعرض أهم التحديات والصعوبات التي تم حصرها خلال الدورة السابقة من خلال أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والبالغ عددها 58 تحدياً.

وأفاد الهاجري أن الدائرة قامت فور انتهاء أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال العام الماضي بتشكيل اللجان وفرق العمل بالشراكة مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لكل تحدٍ مشيراً إلى نجاح هذه اللجان في إيجاد حلول ل 52 تحدياً من مجموع هذه التحديات أي بنسبة إنجاز تبلغ 90% ويجري العمل حالياً على إيجاد حلول للتحديات المتبقية.

التأشيرات والتراخيص

وقال سيف الهاجري إنه في مجال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين وأصحاب الأعمال والسياح وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تم صدور نظام جديد للتأشيرات يسهل الحصول على تأشيرة الدخول في مختلف القطاعات حيث أصبح بإمكان الفنادق ومكاتب السفر والسياحة إصدار تأشيرات سياحية.

وأضاف إنه في قطاع التعليم تم ربط نظام تعيين الكادر الإداري والفني والتدريسي إلكترونياً مع وزارة الداخلية لتسريع إصدار موافقات التعيين ومنح التأشيرات كما تم في قطاع الصحة المباشرة بإصدار تأشيرات علاجية.

وفي إطار معالجة تحدي صعوبة إصدار التراخيص ذكر أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات مثل تحديث النظام الإلكتروني للتراخيص بما يضمن سهولة الإجراء والشفافية مع العملاء مشيراً إلى أنه تم إنجاز الربط بين دائرة الصحة ومركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق نظام اكسيلا للإسراع في إصدار الرخص التجارية.

تدفق الاستثمارات

وأكد أهمية إطلاق الدائرة منصة الشراكة الاقتصادية «شراكة» بهدف تسريع ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص.

وأكد أن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أن اقتصاد أبوظبي ما زال يتمتع بتنافسية عالية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 8% بنهاية عام 2017، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 23% خلال العام نفسه، كما ارتفعت أعداد الرخص الجديدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف إنه في مجال تشجيع الاستثمار وبعد المتابعة والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة صدر عدد من القرارات والإجراءات التي تصب في هذا الاتجاه ففي مجال التعليم تم إعفاء مشاريع المدارس الخاصة من الشرط الذي يقضي بأن تكون ملكية المدرسة لشخص مواطن أو شركة مواطنة 100% لكي يسمح لها توقيع عقود المساطحة وسمح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود الخاصة بالمدارس الخاصة.

وقال إنه بهدف تشجيع المستثمرين الحاليين في القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة وضمن نطاق إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدن العمالية قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة باتخاذ جملة من الإجراءات منها إعفاء المستثمرين من الغرامات وإعطاء المستثمرين تسهيلات في الدفع عن طريق تقسيط الإيجار السنوي بدون فرض أي رسوم ومنح المشاريع الجديدة حوافز مميزة تتضمن إعطاء فترة سماح أطول تتراوح ما بين 18 و30 شهراً.القانون المالي

وأكد الهاجري أهمية قانون النظام المالي لإمارة أبوظبي الذي أصدرته حكومة الإمارة بداية العام 2017 والذي نص على إلغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم الممنوحة للجهات الحكومية ومساواتها بالقطاع الخاص، وكذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2018 مشيراً إلى أن هذه القوانين تعد من أهم الإجراءات المشجعة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

وأفاد رئيس الدائرة أنه في مجال تشجيع السياحة وتجاوز التحديات التي تواجه جذب السياح بالإضافة إلى تسهيل إصدار التأشيرة السياحية بشكل مباشر من الفنادق ووكالات السفر أطلقت الدائرة حملة إعلانية دولية مرتكزة على خطة واستراتيجية شاملة لجذب السياح وتسويق الإمارة كوجهة سياحية متكاملة ومتنوعة تستهدف أسواق دولية مهمة مثل الهند والصين والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى السياحة الداخلية.

وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن اقتصاد أبوظبي مقبل على مرحلة من التوسع والنمو خلال الأعوام المقبلة، مدفوعاً بالنمو المستدام في القطاعات غير النفطية ما يسمح لاقتصاد الإمارة بالحفاظ على مكانته كأحد أهم الوجهات الإقليمية في الاستثمار وأنشطة الأعمال وهو ما يعزز استراتيجية أبوظبي الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط الذي بات يساهم بنحو 48% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنهاية عام 2017.

دعم القيادة

وأشاد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدعم الكبير واللامحدود لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله،ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة عموماً، الأمر الذي وضع هذا القطاع الواعد في مستوى عالٍ من المساهمة الفعّالة في عملية التنمية المستدامة.

تبادل وجهات النظر

وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن منتدى أبوظبي للأعمال الذي يُنظم هذا العام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يُشكل فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول سُبل تضافر جهود جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص من أجل بناء اقتصاد متوازن يضمن تحقيق القيمة المضافة للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار الأحبابي إلى أن مشاركة الدائرة في فعاليات المنتدى تهدف إلى إلقاء الضوء على الأسس التي تعتمدها في تطوير مبادراتها الرامية إلى وضع الحلول لكافة التحديات التي يطرحها تطوير هذا القطاع في الإمارة، وبالتالي تعزيز إسهامه في النسيج الاقتصادي.

تنفيذ برامج المسرعات

أوضح الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة أن الدائرة قد شرعت في تنفيذ برامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تركز على توفير مدارس خاصة تتميز بجودة عالية وأسعار ملائمة، منها دعم إنشاء مدارس خاصة ممولة حكومياً بهدف تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في التعليم الحكومي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس ذات الجودة العالية والرسوم الدراسية المناسبة.

وأضاف أن هذه الفرص الاستثمارية تسهم في استحداث أنظمة تعليمية جديدة في إمارة أبوظبي، وجذب المدارس الدولية المتميزة لفتح مدارس جديدة، وتوفير مدارس هادفة لتلبية احتياجات أولياء الأمور المختلفة، وإتاحة الفرصة للطلبة للالتحاق بمدارس ستؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، فضلاً عن إتاحة فرص تعليمية في المدارس الخاصة من خلال ضمان توفير قدرة استيعابية كافية وخيارات تعليمية ذات جودة لجميع الطلبة، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة تشهد نمواً متوازناً من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وأعداد الطلبة المسجلين، إذ تبلغ نسبة الطلبة في المدارس الخاصة نحو 64% من الطلبة المسجلين بالإمارة، وقد تم إنشاء 75 مدرسة خاصة منذ العام الدراسي 2012/‏2011 وإضافة نحو مايقارب 125,000 مقعد دراسي، وبلغت عوائد الاستثمار في قطاع التعليم الخاص مايقارب 5مليارات و700 مليون درهم.

الثقافة والسياحة

وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أن حكومة أبوظبي تسعى إلى توفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودفع التنمية الشاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من الفرص والمحفزات التي تقدمها مختلف الجهات الرسمية، وذلك تحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030، لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

و أكد سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، خلال نقاشه في الجلسة الحوارية الأولى أن جميع المحفزات الاستثمارية في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي تشكل جزءاً من مبادرات «غداً 21»التنموية والاقتصادية التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار ورفع مستوى رفاهية العيش في الإمارة. فإلى جانب رفع الوعي بأبوظبي كوجهة سياحية دولية مميزة تمزج مابين المعاصرة والتقاليد، تشهد السياحة المتخصصة فيها نمواً مضطرداً، بما فيها سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، والسياحة العلاجية، والسياحة العائلية.

«غرفة أبوظبي» تعلن خفض رسوم شهادة المنشأ

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على النجاح الكبير الذي حققه منتدى أبوظبي للأعمال في دورته الثالثة، مشيرا إلى أن دورة هذا العام من المنتدى جاءت كإضافة نوعية تهدف إلى تطوير الأعمال وتحفيز الاستثمار لتحقيق التنافسية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما كشفت الدورة الثالثة من المنتدى عن تحقيق الكثير من التوصيات ومعالجة الكثير من التحديات التي طرحت خلال المنتديات السابقة، بالإضافة إلى طرح العديد من الفرص والمبادرات الاقتصادية التي سوف يكون لها أثر كبير في تنمية قطاع الأعمال .وأشار إلى أن غرفة أبوظبي تلتزم بتبني كل ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في ترجمة رؤية حكومة أبوظبي التنموية، لذا فإن تصديها لتنظيم هذه المنتديات إنما يأتي من منطلق قناعاتها بالدور المنوط بالقطاع الخاص والتعريف بفرص الاستثمار وتنظيم وتعزيز العلاقة بين مؤسساته والجهات الحكومية المختلفة.

وأعلنت «غرفة أبوظبي» عن خفض وتثبيت رسوم إصدار شهادة المنشأ بشكل موحد لجميع الفئات، وذلك كمبادرة تحفيزية، أطلقتها الغرفة تزامنا مع كم المبادرات والبرامج التحفيزية التي شهدها منتدى أبوظبي للأعمال في دورته الثالثة، وتأتي هذه المبادرة لمواكبة توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، تحفز القطاع الخاص، وتوفر له المناخ المثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية، وكذلك استكمالاً لمجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي قامت بها غرفة أبوظبي مؤخراً، لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

غباش: فرص في السياحة

قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن القطاع الخاص يشارك بشكل فاعل ومهم في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، خاصة في ظل النمو المتواصل في أعداد الزوار والسياح القادمين إلى الإمارة، والتطور المتسارع الذي تشهده أبوظبي، عبر تنفيذ مشاريع سياحية عملاقة تشكل إضافة نوعية لهذا القطاع الحيوي والمهم.

وذكر أن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها من قبل القطاع الخاص، للعمل في القطاع السياحي.

الأحبابي: 4.6 مليار درهم

أفاد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن قيمة المشاريع التي أرستها الدائرة في العام الجاري تصل إلى 4.6 مليار درهم، مع توقّعات بإرساء مشاريع في العام المقبل بنفس القيمة.

وأوضح على هامش المنتدى أنه جرى إرساء مشاريع في مدينة خليفة بقيمة ملياري درهم ومشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم في مدينة محمد بن زايد، ومشاريع متفرقة بأبوظبي بقيمة 800 مليون درهم.

المحمود: نحو العالمية

أكد إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن منتدى أبوظبي للأعمال يشكل مناسبة مهمة لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وجعله المحرك الرئيس للتنمية .

وشدد المحمود على أهمية تمكين القطاع الخاص في أبوظبي للانطلاق نحو العالمية.

القبيسي: 127 مشروعاً

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن البنية التحتية في أبوظبي تخدم كل القطاعات، حيث تحرص البلدية على الوقوف على احتياجات الجمهور، وتحرص على إنشاء المرافق والمكملات مثل الحدائق ومسارات الجري والمماشي، وتوفير خدمات «الواي فاي» في الأماكن العامة والحدائق.وذكر القبيسي أن البلدية انتهت من تنفيذ 127 مشروعاً، منها حدائق ومسارات للمشي إلى جانب توفير خدمة «الواي فاي» في 6 حدائق.