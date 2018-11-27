دبي وأبوظبي في صدارة استبيان «بيت.كوم» لأفضل المدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم»، مؤخراً بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، تحت عنوان «أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن أبوظبي ودبي هما أفضل مدينتين للعيش والعمل في المنطقة. وقد تم ترتيب المدن بحسب العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

وبرزت دبي وأبوظبي كأفضل مدينتين من حيث توفر الوظائف، كما صنفتا كأفضل مدينتين من ناحية تقديم المزايا للآباء العاملين.