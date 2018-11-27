«إمباور» تروج لأنظمة تبريد مناطق ب «الذكاء الاصطناعي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجهت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المشاركين من رواد الأعمال والمشاريع العمرانية الكبرى حول العالم وأهم المؤثرين في قطاع البناء والتشييد، بأهمية المساهمة في التنمية المستدامة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، باستخدام أنظمة تبريد المناطق ذات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك على هامش معرض «الخمسة الكبار»، الذي انطلقت فعاليات دورته ال 39 أمس في مركز دبي التجاري وتستمر على مدار 4 أيام.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: «إن معرض» الخمسة الكبار»يناقش هذه السنة مواضيع ذات علاقة بقطاع تبريد المناطق، وذلك يعكس الوعي الإيجابي الذي يسود العالم حول العوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكننا أن نجنيها باستخدام أنظمة تبريد المناطق، حيث تتطرق بعض جلسات هذا المعرض إلى حلول البنية التحتية الخضراء والبناء المستدام، الذي يشجع على تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية كالمصانع على سبيل المثال، وذلك لزيادة كفاءتها التشغيلية ودورها في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، وفي السياق ذاته ستتطرق إحدى الجلسات إلى محور لا يقل أهمية يناقش دور المباني الصديقة للبيئة في بناء مستقبل أكثر اخضراراً لدول مجلس التعاون الخليجي، ودور الحكومات في زيادة الوعي حول أهمية الانتقال الأخضر في التخطيط الحضري ومنافعه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكبيرة، وذلك من خلال التعليم وسن قوانين وتشريعات جديدة تنظم هذا القطاع وتشجع المستثمرين على تصميم مشاريعهم وفق هذا المنظور».