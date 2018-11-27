1.6 تريليون الناتج المحلي المتوقع خلال 2018 بنمو 2%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساهمت سياسة التنويع التي اتبعتها دولة الإمارات في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم وذلك بحسب تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة.

وساهم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من بداية العام الجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% خلال العام 2018، بحيث يصل إلى نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 تريليون درهم خلال العام 2017 وذلك ووفقاً لتوقعات الجهات الرسمية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد.

وجاء إقرار هذه الضريبة انطلاقاً من التزام الدولة بتنفيذ سياسات أكثر نشاطاً لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي شكل أيضاً عاملاً مساهماً في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكانت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها خلال السنوات الأربع الماضية قد ساهمت بدروها في زيادة قوة الاقتصاد الوطني ومكنت الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو.

وقال خبراء اقتصاديون إنه وفي ظل النجاح الكبير الذي حققته الدولة في مجال التنويع التي عززت من حصانة الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.6 تريليون درهم خلال العام 2018، مشيرين في هذا الخصوص إلى القدرة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد الوطني في استيعاب الآثار التي نتجت عن الأزمات العالمية سواء خلال العام 2008 أو التراجع الكبير في أسعار النفط الذي شهده العام 2014. (وام)