شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تختتم تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاعات فاقت الواحد بالمائة في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين مع التفاؤل حيال موسم الأعياد قوي دعم أداء أرباح أسهم شركات التجزئة وأسهم شركات التكنولوجيا في أعقاب عمليات البيع الموسعة التي لحقت بالمؤشرات في وول ستريت خلال الآونة الأخيرة، ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.46% أي بنحو 354.29 نقطة عند مستويات 24,640.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.55% أي بنحو 40.89 نقطة ليختتم عند مستويات 2,673.45 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.06% أي بنحو 142.87 ليختتم عند مستويات 7,081.85 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم انخفضت 0.05% لتتداول حالياً عند 1,222.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,223.20$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 97.05 موضحاً الأعلى له منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالافتتاحية عند 96.93.

وارتفعت أسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 2.54% لتتداول عند 51.70$ للبرميل موضحة ارتدادها من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 50.42$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 3.13% ليتداول عند 60.64$ للبرميل موضحة ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 26 من الشهر ذاته مقارنة مع الافتتاحية عند 58.80$ للبرميل.