شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار فول الصويا بأكثر من اثنان بالمائة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار فول الصويا بما يفوق الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ السابع من هذا الشهر وفقاً للعملاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومصدر لفول الصويا.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار فول الصويا تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 2.13% إلى 8.6225$ للبوشل موضحة الأدنى لها منذ مطلع الشهر الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 8.8100$ للبوشل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 97.05 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة اسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.93.

هذا وقد أفادت بيانات الجمارك الصينية مؤخراً أن واردات أكبر مستهلك ومستورد لفول الصويا عالمياً تضاعفت تقريباً من البرازيل خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث اشترت الصين 6.53 مليون طن متري من البرازيل خلال الشهر الماضي مقارنة بشرائها 3.16 مليون طن متري في نفس الشهر من عام 2017، وتراجعت مشتريات الصين من الولايات المتحدة إلى 67 ألف طن متري مقارنة 1.33 مليون طن متري العام الماضي.

ويأتي ذلك مع تجنب الصين لشراء فول الصويا الأمريكية قي أعقاب اندلاع الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم منذ تموز/يوليو الماضي، ويتطلع المستثمرين لما سوف عنه فعليات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين والتي ستنطلع مع نهاية هذا الأسبوع وبالأخص اللقاء المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش القمة.