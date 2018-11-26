شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط محاولة لاختراق مستوى 51.46 لكنه يعود للتذبذب حوله، ويحتاج السعر للثبات بإغلاق يومي دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط المتوقع قائماً للفترة القادمة، مع التذكير بأن الأهداف السلبية المنتظرة تبدأ عند 50.00 وتمتد إلى 49.10.

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