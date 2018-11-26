شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية اليوم ليقترب من مستوى 1.1300 من جديد، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، معتمدين على الثبات دون مستوى 1.1443، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 1.1181 كمحطة رئيسية تالية.

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