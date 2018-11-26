شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى بأفريقيا.. المصرية للاتصالات: تعزيز خدمات الاتصال بقوة 200 جيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن تعاونها مع شركة نوكيا لتعزيز خدمات الاتصال عبر الألياف الضوئية بقوة 200 جيجا بت/ الثانية، من خلال تطويع تقنية محرك الخدمة الفوتونية (PSE) من نوكيا، وذلك لمضاعفة القدرة الأساسية على الشبكة الأساسية للمصرية للاتصالات DWDM فى منطقة الدلتا والأسكندرية؛ وتعد تلك الخدمة هى الأولى من نوعها فى أفريقيا لنقل الاتصالات ذات المسافة الطويلة بسرعة 200 جيجا بت/ الثانية من خلال شبكة واحدة.

ويأتى هذا التعاون بين الشركتين، فى ظل تزايد الطلب على خدمات البرودباند فائق السرعة، حيث قررت المصرية للاتصالات أن تعمل بشكل وثيق مع نوكيا – الشريك الاستراتيجى – من أجل تحسين الشبكة الأساسية الحالية؛ لتوفير معدلات أداء أعلى لخدمات البرودباند لعملاء الخطوط الأرضية، وتحقيق معدلات أداء أعلى لنقل البيانات لمشتركى المحمول بتقنية الجيل الرابع؛ فضلا عن تمكين المصرية للاتصالات من مضاعفة قدراتها مع خفض تكلفة التشغيل.

وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن مضاعفة قدرات شبكتنا الأساسية يتيح لنا إمكانية تقديم خدمات البرودباند وخدمات الجيل الرابع بسرعات عالية فضلاً عن خدمات 100 جيجا التى تقدمها الشركة لمشغلى الهاتف المحمول مع الحفاظ على خفض التكلفة؛ مضيفا ونحن على ثقة بأن نوكيا – وهى شريكنا الاستراتيجى – وخبراتها فى تقنيات شبكات الألياف الضوئية سوف تساعدنا فى الاحتفاظ بمكانتنا الريادية فى تقديم أحدث وأفضل الحلول التقنية لعملائنا.

وقال عمرو الليثى، رئيس أعمال نوكيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:"لمن دواعى فخرنا أن نكون طرفاً فى هذه الاتفاقية الرائدة فى قارة أفريقيا؛ ونحن لدينا شراكة طويلة مع المصرية للاتصالات ويسرنا أن نرى تزايد الطلب على خدمات البرودباند وخدمات التطور طويل الأمد التى تقدمها الشركة؛ وهذا هو تحديداً ما كان يدور فى أذهاننا عندما قمنا بتصميم الشبكة، حيث إن مرونتها وسهولة ترقيتها وتحديثها يسمح للمصرية للاتصالات أن تقوم بشكل استباقى بإدارة تفاقم البيانات وخلق مصادر جديدة للدخل فضلاً عن الاستمرار فى العمل على تحسين تجربة العملاء".