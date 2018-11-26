شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"أرامكو": نسعى لإبرام صفقات بالصين وأفريقيا وزيادة حصتنا بآسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية ، إن الشركة تسعى لإبرام صفقات في الصين وأفريقيا وستسعى لزيادة حصتها السوقية في آسيا رغم القيود التي قد تفرضها أوبك على الإنتاج في العام المقبل.

وأشار أمين الناصر إلى أن "أرامكو" ستنفذ أي قرار قد تتخذه "أوبك" لخفض الإنتاج في 2019، ويبت اجتماع المنظمة في سياسية الإنتاج مطلع الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وقال إن الشركة تأمل باستكمال المحادثات مع السيادي السعودي للاستحواذ على حصة في سابك لكن إتمام الصفقة سيستغرق وقتا.

وكشفت "أرامكو" في أكتوبر الماضي عن اتفاق لشراء حصة بمشروع للتكرير والبتروكيماويات بشرق الصين.

وكانت أرامكو قد وقعت في سبتمبر من العام الجاري اتفاقا طويل الأجل مع شركة تشجيانغ رونغ شنغ المشغلة للمشروع لتوريد النفط الخام.

ودعا أمين الناصر - رئيس "أرامكو السعودية"، وكبير إدارييها التنفيذيين -في عام 2016 إلى دخول مرحلة تاريخية جديدة لتفعيل التعاون الاستثماري بين السعودية والصين بمجال الطاقة وتكوين شراكة استراتيجية.

وأما بالنسبة لصفقة الاستحواذ المحتملة، فقد كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في مطلع الشهر الماضي بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وتخطط الحكومة السعودية لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.