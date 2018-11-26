شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: "اكتفاء" يخدم قطاع الطاقة السعودي والعالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن برنامج اكتفاء يهدف لخدمة قطاع الطاقة في المملكة والعالم.

وأضاف الفالح في لقاء مع قناة العربية، إن البرنامج يحقق أحد الأهداف الأساسية لرؤية المملكة 2030 ويهدف لتعظيم المشتريات من القطاع الخاص بالمملكة.

وأوضح أن برنامج "اكتفاء"هو قائد هذا الحراك وهناك تكامل قوي بين الشركات التي تحتاج الخدمات وبين مقدمين الخدمات سواء كانوا سعوديين أو شركات دولية.

وأطلقت شركة أرامكو السعودية مبادرة "اكتفاء" لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها، وذلك من خلال فتح فرص أمام الموردين والمصنعين المحليين، بقيمة تقارب 13 مليار ريال.

ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.

وأكد عبدالله الثعلي، مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي بشركة "أرامكو"، في وقت سابق أن برنامج اكتفاء أسهم في رفع نسبة الشراء من المصانع المحلية تصل إلى 50% خلال عام 2017، وهي نسبة يتم تحقيقها للمرة الأولى في تاريخ الشركة.