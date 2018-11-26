شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ترجعها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تضمنت شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 05:13 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1336 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.137 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 16 من هذا الشهر عند 1.1327، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1384.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 102.0 مقابل 102.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 102.3، وجاء ذلك قبل أن نشهد شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في بروكسل والتي أكد من خلالها على رؤيته بأهمية إنهاء برنامج التيسر النقدي خلال الشهر المقبل كانون الأول/ديسمبر.

وأفاد دراجي أنه لا يزال هناك أساس كافية تدعم ثقة صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في ارتفاع الضغوط التضخمية تدريجياً نحو الهدف خلال الفترة المقلبة وأن ارتفاع الأجور سوف يدعم المزيد من ارتفاعات التضخم، موضحاً أن تطلعات الأسواق للتضخم على المدى الطويل مستقرة ولا تزال تتسق مع توقعات المركزي الأوروبي، ومضيفاً أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى بعض درجات التحفيز النقدي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرون قد قاموا بالتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم والإعلان النهائي على شكل العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفي نفس السياق، نوه وزير المالية الألماني اولاف شولز أن بلاده مستعدة لكلا السيناريوهين خروج منظم وغير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.