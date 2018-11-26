منتدى "اكتفاء" يكرّم التزام "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" الدائم بدعم توطين...

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك"، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات خلال المنتدى الرابع لبرنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية "اكتفاء" الذي تنظمه شركة "أرامكو السعودية"، وذلك بهدف حفز جهود التوطين في المملكة عبر تطوير المهارات والخبرات المحلية. وتؤكد الاتفاقيات الموقعة التزام "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" بدعم أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج "اكتفاء".

وحصدت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" خلال المنتدى جائزة "الأفضل في تطوير الموردين المحليين والمنشاءات الصغيرة والمتوسطة" من جوائز التميز لبرنامج "اكتفاء"، وذلك تقديراً لالتزامها الدائم بدعم تطوير مهارات الموردين السعوديين والخبرات المحلية. وتتعاقد الشركة مع أكثر من 1350 مورد سعودي في سلسلة التوريد الخاصة بها، كما ساهمت في توفير ما يزيد على 5300 فرصة عمل غير مباشرة.

ووقعت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع "أرامكو السعودية" لدعم مساعيها في توفير المزيد من فرص العمل محلياً، وتزويد شريحة أوسع من الموردين المحليين والمنشات الصغيره والمتوسطه بالكفاءات اللازمة لتلبية الطلب المحلي والعالمي. وتدعم مذكرة التفاهم برنامج "اكتفاء" الذي يهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات لتصل إلى 70%، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة، وزيادة صادرات المملكة بحلول عام 2021.

علاوةً على ذلك، افتتحت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" رسمياً منشأة لتصنيع وتجميع واختبار المعدات الآلية التوربينية وضواغط الغاز تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بالدمّام؛ وتقوم هذه المنشأة بتصنيع وتجميع واختبار المكونات والمعدات الآلية التوربينية، وتعد الأولى لهذا النوع من عمليات "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" خارج مقرها المتخصص بالحلول والمعدات التوربينية في فلورنسا في إيطاليا. وتبلغ نسبة المواطنين السعوديين العاملين في المنشأة اليوم أكثر من 90%، وتتعاون مع أكثر من 20 مورّداً محلياً لدعم عملياتها التشغيلية. وقد ساهمت بتوطين عمليات تصنيع أغلب المكونات التي يتم إنتاجها لأول مرة في تاريخ المملكة والمنطقة عموماً.

واليوم تدعم المنشأة احتياجات مشروع ضغط الغاز في حرض والحوية بالمملكة مع تبني خطط للتوسع مستقبلاً لخدمة منطقة الشرق الأوسط عموماً. ويمكن للمنشأة أن تستوعب عمليات تجميع المعدات الآلية التوربينية بمختلف أحجامها وأنواعها بما في ذلك التوربينات الغازية العاملة بتقنية aeroderivative، والتوربينات البخارية، وضواغط الطرد المركزي. وقد تم بناء منشاة اختبار عالي الضغط ضمن المنشأة لإجراء الاختبارات الهيدروستاتيكة والتسرب.

وبهذه المناسبة، قال رامي قاسم، رئيس شركة "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند: "تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع وتعزيز منظومة عمل قطاع النفط والغاز فيها مع التركيز بصورة خاصة على توفير قيمة كبيرة على المدى الطويل. ومع حضورنا في المملكة لأكثر من 80 عاماً ولعب دور مهم في قطاع النفط والغاز السعودي، نتفهم الحاجة إلى بناء مهارات المواهب السعودية لقيادة مختلف مبادرات القطاع. وتساعد جهودنا في المملكة على إنشاء سلسلة توريد محلية قوية من الشركات السعودية، خصوصاً وأننا نغطي كامل نطاق عمليات النفط والغاز في المملكة بدءاً من خدمات الحفر وانتهاءً بالتصنيع".

وتجاوز عدد العاملين في "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" في المملكة 2700 موظف في أكثر من 10 منشآت للتصنيع والصيانة والبحث والتطوير ضمن المملكة.

ويتجسد الحضور المحلي القوي لشركة "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" في المملكة من خلال منشاة للتجميع والصيانة والتصليح، ومنشأة لصناعة رؤوس الحفر تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، ومنشأة للعمليات ضمن الآبار؛ منشأة تصنيع معدات التحكم بالضغط ورؤوس الآبار التي تعتبر من أكبر منشآت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" وأكثرها تطوراً في المنطقة والتي تعمل على تنفيذ جميع العمليات الصناعية محلياً؛ وأكثر من 15 مشروعاً للأبحاث والتطوير في مركز الظهران للتكنولوجيا أثمرت عن التقدم للحصول على أكثر من 30 براءة اختراع، ومنشأة مضخات رفع النفط التي تتعاون مع 120 مورداً محلياً، ومنشأة لعمليات وخدمات الآليات التوربينية، بالإضافة إلى واحدة من أول وأكبر محطات مزج المواد الكيماوية في المملكة.