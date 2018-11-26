مجمع دبي الصناعي يسهم في تعزيز استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دبي

دبي - الخليج 365 :

اختتم وفد رفيع المستوى من مجمّع دبي الصناعي، أحد أكبر المجمعات الصناعية في دبي والعضو في مجموعة تيكوم، زيارته إلى الصين والتي جاءت تأكيداً على التزام المجمّع باستراتيجيته الرامية إلى استقطاب المستثمر الصيني إلى دبي خصوصاً في قطاع الأغذية الذي يعد واحد من القطاعات الرئيسية لاستراتيجية دبي الصناعية، كما تعكس الزيارة حرص إدارة المجمّع على الإسهام في توسيع العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وعقد الوفد، الذي رأسه سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمع دبي الصناعي، العديد من الاجتماعات مع المؤسسات الحكومية والخاصة وشركاء الأعمال والجهات ذات العلاقة في الصين للتعريف بمجمع دبي الصناعي وإبراز دوره في دفع جهود التنويع الاقتصادي في دبي ودعم مساعي دولة الإمارات نحو تعزيز الناتج المحلي غير النفطي.

وبالإضافة إلى تقديم عرض مفصل للمكونات والمرافق المتنوعة التي يحتضنها، استعرض أعضاء الوفد مجموعة الخدمات التي يقدمها المجمع أمام نظرائهم الصينيين والتي تساعدهم على زيادة الإنتاج المحلي للأغذية، والاستفادة من موقع المجمّع الاستراتيجي بالقرب من كافة خطوط النقل الرئيسية البرية والبحرية والجوية عالمية المستوى للبلاد، فضلاً عن موقع دبي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين الشرق والغرب.

وحضر الوفد كذلك اجتماعات مع شريك الأعمال رقم 100 للمجمع "ليسو" وقاموا بجولة في مرافق الشركة بمدينتي فوشون وغوانزو. وتمتد المنشأة المتكاملة للشركة على مساحة 600 ألف قدم مربع بمجمّع دبي الصناعي حيث تنشط في مجال صناعة بالأدوات الصحية، والمطابخ، والأبواب والنوافذ البلاستيكية، ولوحات الديكور، ومعدات مكافحة الحرائق، ومواد التنظيف، ومواد التنظيف الصديقة البيئة، وصناعة الأثاث ومواد البناء.

وتبادل الوفود الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات على المستوى العالمي المتبعة في التصنيع والخدمات اللوجستية مع الضيوف الصينيين، كما تم مناقشة فرص التعاون المحتملة واستكشاف أكثر الطرق فعالية لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الصينيين. كما ناقش وفد مجمع دبي الصناعي أبرز الفرص الاسثتمارية المتاحة أمام الشركات من مدينتي فوشون وغوانزو لتوسعة أعمالها في دبي.

وجاءت هذه الزيارة الاستراتيجية عقب توقيع اتفاقية في عام 2017 بين مجمع دبي الصناعي وشركة "ننغزيا فورورد" الصينية المتخصصة في إدارة التمويلات الصينية بهدف بناء أول مجمع صناعي صيني-إماراتي في دبي.

وبهذه المناسبة، قال سعود أبو الشوارب: "تعد العلاقات الصينية الإماراتية نموذجاً رائداً للتعاون والتفاهم وتعزيز المصالح المشتركة. ولا شك بأن الصين تساهم بشكل كبير في توسع القطاع التجاري لمجمع دبي الصناعي".

وأضاف: "يؤدي مجمع دبي الصناعي دوراً رائداً في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بفضل قيمته المضافة وترابطه الممتاز وبنيته التحتية المتطورة، وذلك وسط مساعي الإمارات إلى بناء اقتصادي مستعد لمتغيرات المستقبل. وسوف نواصل العمل على بناء علاقات مثمرة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وتهدف جهودنا حالياً إلى تعزيز المميزات التنافسية العالمية للإمارات وتوطيد مكانتها كمركز صناعي وتجاري قادر على تحقيق نمو غير مسبوق في الأعوام القادمة".

يذكر أن التجارة بين الصين والإمارات شهدت زخماً متصاعداً في الأعوام الأخيرة، وأسهمت في توليد عائدات وصلت إلى 102.9 مليار درهم من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام الحالي، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين. ويلتزم مجمع دبي الصناعي بدعم التنمية الاقتصادية في الصين على المدى البعيد عبر توفير طرائق جديدة للتجارة والاستثمار تماشياً مع جهود البلاد لتنويع اقتصادها والاستفادة من فرص النمو الواعدة.