تكريم ’اينوك‘ في جوائز ’الطاووس الذهبي‘ للاستدامة

أبوظبي - الخليج 365 :

حصدت ’اينوك‘ جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة للعام الثاني على التوالي عن فئة جوائز المؤسسات العالمية، وذلك تقديراً لجهودها المتواصلة للارتقاء بممارسات الاستدامة ضمن عمليات المجموعة وعلى كافة المستويات.

استلم الجائزة الدكتور وضاح غانم، مدير تنفيذي – الاستدامة، الجودة والتميز المؤسسي في مجموعة ’اينوك‘، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في "ماربل آرتش" في لندن.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’اينوك‘: "يشرفنا الفوز بهذا التقدير الرفيع للعام الثاني على التوالي، وذلك تجسيدٍاً لالتزامنا الجاد والمستمر باعتماد أفضل ممارسات إدارة استهلاك الطاقة في منشآتنا والارتقاء بمعايير الاستدامة في كافة عملياتنا. فقد حرصت ’اينوك‘ منذ عام 2014 على تعزيز مستويات كفاءة الطاقة مما أثمر عن خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأكثر من 150 ألف طن. كما نلتزم دائماً باستكشاف كافة الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الموارد، حيث أصبحت الاستدامة عنصراً جوهرياً في استراتيجيتنا ومرتكزاً رئيسياً نوليه أولوية قصوى في كل ما نقوم به."

هذا ويأتي فوز ’اينوك‘ بهذه الجائزة تتويجاً لمبادرات الاستدامة التي طبّقتها المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها إطلاق تقرير أداء الاستدامة الذي تضمّن تحديد أهداف الاستدامة ضمن المجموعة لعام 2018. فقد كشف التقرير عن تحسّن في وعي المعنيين عبر ارتفاعه بمعدل خمس مرات في تقرير تحليل تفاعل المعنيين، مما يعكس تحولاً جدياً نحو اعتماد مفاهيم الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك المياه والكهرباء، وذلك بمقدار بلغ 87,800 متر مكعب من المياه و12.5 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2017. ومن بين العناصر الرئيسية التي أفضت إلى فوز ’اينوك‘ بهذه الجائزة الانخفاض الكبير في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28 بالمئة، مع تراجع كميةالنفايات بنسبة 17 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

وفي الوقت الذي تواصل فيه ’اينوك‘ تعزيز مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، بذلت المجموعة جهوداً كبيرة على صعيد الابتكار وتقديم منتجات تدعم خطط االدولة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وبما ينسجم مع استراتيجيات الطاقة الوطنية، مثل توفير واستخدام أنواع الوقود البديلة مثل الوقود الحيوي ’بيوديزل 5‘ والغاز الطبيعي المضغوط.

وعلى مستوى عمليات شبكة محطات الخدمة ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت ’اينوك‘ مجموعة من الابتكارات التي تعزز كفاءة الطاقة، ومنها استخدام ألواح الطاقة الشمسية لمدّ محطات الخدمة بالطاقة في دبي، واستخدام أنظمة استعادة الأبخرة، واستخدام أنظمة التدفق المتغير للمبردات، والإضاءة باستخدام تقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED في ساحات محطات الخدمة.

يذكر أن جوائز ’الطاووس الذهبي‘ للريادة والتميز المؤسسي تأسست عام 1991 من قبل ’معهد المديرين IOD‘، وتعتبر من المعايير العالمية المعتمدة لتقييم أداء الشركات في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن ’اينوك‘ فازت بالجائزة عن تصنيف "إنتاج النفط" الذي شهد منافسة أكثر من 200 مشاركاً. فقد أسهم فوز المجموعة بهذه الجائزة في تسليط الضوء على ريادتها في تميز العمليات المؤسسية في العالم، لتشارك هذا الحيّز مع أسماء كبرى مثل ’مجموعة ماركس آند سبنسر‘ و’رولز رويس‘ في المملكة المتحدة؛ ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي؛ شركة ’وارتسيلا‘ الفنلندية؛ وشركة نوكيا الفنلندية؛ و’ديل للخدمات العالمية‘.