شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاعات تفوق الواحد بالمائة في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين مع التفاؤل حيال موسم الأعياد قوي دعم أداء أرباح أشهم شركات التجزئة وأسهم شركات التكنولوجيا في أعقاب عمليات البيع الموسعة التي لحقت بوول ستريت خلال الآونة الأخيرة، ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع.

وفي تمام الساعة 03:32 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 1.26% ليربح 33.38 نقطة ويصل إلى المستوى 2,665.84 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 1.41% بعد أن حقق 341.32 نقطة ليصل إلى المستوى 24,627.27 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.54% بعد أن انخفض بمقدار 106.99 نقطة ليصل إلى المستوى 7,045.97 نقطة.