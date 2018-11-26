شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاديوم بأكثر من 2% مع ارتدد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بما يفوق الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ 16 من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 02:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 2.36% لتتداول حالياً عند 1,147.15$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأدنى له في قرابة أسبوعين بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,120.75$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 96.87 موضحاً ارتداده من الأدنى له في قرابة أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.93.

هذا وتترقب الأسواق لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غداً الأربعاء تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي" في النادي الاقتصادي لنيويورك، والذي سوف يأتي عقب ساعات من الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للربع الماضي 3.5%.

كما يتطلع المستثمرين عن كثب لما سوف يسفر عنه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من هذا الشهر في واشنطون، والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك، والإفادة عن عزمهم المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.