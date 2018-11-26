شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استثمارات بنوك الإمارات بسندات الدين 0.6% بنهاية أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الإماراتي ارتفاع استثمارات البنوك المحلية في سندات الدين (الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير) إلى 206.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 وبزيادة قدرها 0.6% بما يعادل 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 205.3 مليار درهم قيمتها في شهر أكتوبر 2017.

وعلى المستوى الشهري، تراجعت استثمارات البنوك بسندات الدين بنسبة 0.4%، مقارنة بـ 207.4 مليار درهم قيمتها في سبتمبر الماضي.

وسجلت استثمارات البنوك بسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ارتفاعا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 79.1 مليار درهم، مقارنة بـ 78.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018.

وحسب البيانات، تراجعت قيمة استثمارات البنوك في الأسهم إلى 10.5 مليار درهم الشهر الماضي من 10.9 مليار درهم في سبتمبر 2018 مسجلة تراجعا بنسبة 3.7%.