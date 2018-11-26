شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك الإماراتية 4% بنهاية أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الإماراتي ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية في أكتوبر الماضي بنسبة 4% بما يعادل 62.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن تلك القروض بلغت بنهاية الشهر الماضي نحو 1646.4 مليار درهم مقابل 1584 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017.

وأشارت البيانات إلى أن تلك القروض المقدمة من تلك البنوك والمصارف للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 5% بما يعادل 58.3 مليار درهم لتصل إلى 1132.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 1073.9 مليار درهم بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن القروض الممنوحة من قبل تلك البنوك للحكومة ارتفعت بنسبة 9% بما يعادل 14.8 مليار درهم لتصل إلى 188.4 مليار درهم الشهر الماضي مقابل 173.6 مليار درهم بشهر أكتوبر من العام الماضي.

يشار إلى أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية بنهاية سبتمبر الماضي ارتفعت بنسبة 4% بما يعادل 58.3 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.