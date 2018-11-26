شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك"تمنح "وينترشال الألمانية" 10% من امتياز غاز بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن توقيعها اليوم الإثنين اتفاقية امتياز مع شركة "وينترشال هولدينغ جي إم بي إتش" وذلك بالنيابة عن حكومة أبوظبي.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه وبموجب تلك الاتفاقية حصلت الشركة الألمانية على نسبة 10% في منطقة امتياز "غشا" بإمارة أبوظبي.

وفقاً للاتفاقية، ستتحمل "وينترشال" نسبة 10% من المصاريف الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع.

وبموجب هذه الاتفاقية ستنضم "وينترشال" الألمانية لقائمة شركاء "أدنوك".

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً عند بدء تشغيله في منتصف العقد المقبل.

كما أنه ومع اكتمال المشروع سينتج أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.

ومن المتوقع أن ينتج أيضا كميات غاز كافية لتلبية احتياجات ما يزيد على 2 مليون منزل من الكهرباء.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قد وقعت مطلع الشهر الجاري اتفاقية امتياز مع شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز.

وبموجب الاتفاقية تتحمل"إيني" نسبة 25%من المصاريف التطويرية لمشروع الخيل وغشا الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

ويهدف مشروع الحيل وغشا ودلما لمعالجة الغاز عالي الحموضة إلى استغلال موارد مكمن"العرب"والذي يقدر أن يحتوي على عدة تريليونات من الأقدام المكعبة القياسية من الغاز القابل للاستخراج.