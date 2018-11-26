شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 26-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ، اليوم الاثنين 26-11-2018، لتسجل 22 جنيها للكيلو بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27 جنيها.

كما استقرت أسعار البيض عند 31.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر37-38 جنيها للكرتونة.