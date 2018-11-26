شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" توقع مذكرة تفاهم لإجراء أول تجربة لتشغيل 5G فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE ، اليوم الاثنين، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة اريكسون، تهدف للتعاون بين الجانبين لتطوير واختبار حالات الاستخدام الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وإجراء أول تجربة حية لتشغيل شبكة الجيل الخامس فى مصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دورته 22، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وماتياس يوهانسون رئيس اريكسون مصر والسعودية، وعدد من قيادات الشركتين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الجانبين والتركيز على تطوير الشبكة، وسيناريوهات الانتشار فضلا عن تقييم حالات الاستخدام المناسب لتقنية الجيل الخامس فى السوق المصرى، وتعد تلك المذكرة خطوة هامة للمصرية للاتصالات نحو استراتيجتها للتحول الرقمى، خاصة وأن الشركة تمتلك بالفعل حزمة من الحلول والخدمات الاساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس بأحدث التقنيات العالمية بالشراكة مع شركة اريكسون.

وأعرب المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE ، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع شركة اريكسون -شريكنا الاستراتيجى- والتى تمهد الطريق لإطلاق خدمات الجيل الخامس فى مصر، وتشكل هذه المذكرة فرصة مثالية للتأكد من جاهزية المصرية للاتصالات لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس، مضيفا نتطلع دائما أن نكون فى الريادة وتقديم أحدث التقنيات لعملائنا، كذلك تهدف المذكرة لوضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير قدرات الشبكة استعداداً لتكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاته المتعددة.

وأكد البحيرى، أن تلك المذكرة تأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين وحرصهم الدائم على توفير أحدث تقنيات الاتصالات داخل السوق المصرى، مضيفا أن إطلاق خدمات جديدة تحقق عائدا جيدا هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وسنواصل الشراكة مع اريكسون لتحسين شبكاتنا وتقديم أفضل خدمة لعملائنا.

وقالت رافيه إبراهيم، رئيسة اريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا:"يقوم مشغلوا الاتصالات فى جميع أنحاء المنطقة، على ضوء النمو الحاصل فى البيانات الرئيسية ورقمنة القطاعات، بتحويل شبكاتهم استعدادًا لتكنولوجيا الجيل الخامس والتغييرات الديناميكية على مستوى السوق، ستساعد مذكرة التفاهم الشركة المصرية للاتصالات على التعامل بشكل سريع مع متطلبات العملاء المتغيرة عبر نشر الخدمات المبتكرة، إضافة إلى اكتشاف مجموعة متنوعة من الاستخدامات الجديدة التى توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس فى العديد من القطاعات ".