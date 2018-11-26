شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد " يوقع بروتوكول لتسويق الحرف اليدوية عبر منصة "بريد مول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية بهدف تنشيط تلك الحرف وتسويقها عبر منصة التجارة الإلكترونية "بريد مول"، وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2018 ، وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ومسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية.

وقال عصام الصغير ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم خطط الدولة الرامية إلى تنشيط الحرف اليدوية وتنميتها لإحداث طفرة فى المستوى الاقتصادى لأصحاب تلك الحرف، وسيقوم البريد المصرى بالتعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية بحصر الحرفيين فى المحافظات المستهدفة بهدف الترويج للمنتجات وتسويقها من خلال عرضها على منصة التجارة الإلكترونية "بريد مول" ، مضيفا ، أنه سيتم توفير نظام إلكترونى مربوط بموقع الهيئة الإلكترونى لمراقبة جميع عمليات البيع وتحديث وصف المنتجات بالإضافة إلى تحديث المخزون والأسعار.

وأشار عصام الصغير، إلى أن البريد المصرى قد أطلق منصة التجارة الالكترونية "بريد مول" والتى تعد بمثابة منفذ تجارى دولى ونافذة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تمكن هذه المنصة أصحاب هذه المشروعات من حلول رقمية متطورة لخدمة التجارة الإلكترونية، وذلك عن طريق عرض منتجاتهم وتسويقها محلياً ودولياً ليتمكنوا من الوصول للعملاء المستهدفين داخل مصر وخارجها بكل سهولة كما يوفر البريد المصرى خدمات بريدية ولوجيستية بمستوى عالى من الجودة طبقاً للمعايير الدولية بأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى توفير قنوات تحصيل مختلفة مثل الدفع الإلكترونى والدفع من خلال مكاتب البريد والدفع عند الاستلام.

جدير بالذكر أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تعتبر إحدى الغرف الصناعية المنضمة إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتختص بالبحث فى كافة العقبات التى تعترض الصناعات اليدوية وتمثيل أصحاب الحرف اليدوية لدى الجهات العامة والخاصة المشاركة فى دراسة وحل مشكلات الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية.