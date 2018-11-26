خبراء يتوقعون وصول "هواوي" للمركز الأول في صناعة الهواتف الذكية

أحمد الشيخ



وفقاً للتقارير الصادرة حديثاً عن مؤسسات تحليل الأداء السوقي لشركات الهواتف المحمولة مثل IDC وIHS Markit وCounterpart والتي أظهرت التفوق المستمر لشركة هواوي الصينية مع الحفاظ علي مركزها كثاني أكبر مُصنع هواتف ذكية بالعالم للمرة الثانية على التوالي في الربع الثالث من العام الجاري.

لم يتوقع أحد من الخبراء الدوليين وصول هواوي للمركز الثاني بدلاً من اكبر الشركات المنافسة، لكن بعد إطلاق هواوي لسلسلة Mate 20، توقع الخبراء نزوح هواوي للمركز الأول عالمياً والاطاحة بشركات منافسة عديدة التي هيمنت على صدارة الهواتف الذكية بالعالم...