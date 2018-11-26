شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز": نمو واردات الصين من الخام الروسى 58% فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيد حسابات أجرتها رويترز، من واقع بيانات أصدرتها إدارة الجمارك الصينية اليوم الاثنين، أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا زادت 58 %عنها قبل عام فى أكتوبرلتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1.73 مليون برميل يوميا.

ونمت الواردات من السعودية 3.4 %على أساس سنوى لتصل إلى حوالى 1.12 مليون برميل يومياً.

وانخفضت واردات النفط الصينية من إيران 64 % مقارنة مع أكتوبر 2017 إلى 247 ألفا و160 برميلا يوميا وفقا لما أظهرته الحسابات.