شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" تمدد عقد بيع وتسويق مع "أسمنت الجوف" للتصدير للأردن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن تمديد عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف إلى سنة قادمة تبدأ من 27 نوفمبر الجاري، وذلك بناءً على موافقة الطرفين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام 2019.

وكانت صادرات قد وقعت عقد بيع وتسويق، في نوفمبر 2017، مع شركة أسمنت الجوف لتصدير 72 ألف طن من الأسمنت سنوياً للمملكة الأردنية.

وكانت صادرات قد أعلنت، في أكتوبر 2017، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسمنت الجوف بخصوص تصدير منتجات شركة أسمنت الجوف خارج المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 376 ألف ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 10.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 25.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.