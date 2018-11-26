شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 60.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.89$ ،وسجل أعلى مستوي 60.34$ ،وأدنى مستوي 58.61$.

فقدت عقود برنت يوم الجمعة نسبة 5.9% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 58.42$ للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 11.5% ،فى سابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ حزيران/يونيو 2015 ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى أربع سنوات.

ومنذ مطلع هذا الشهر ،انخفضت أسعار النفط بأكثر من 21% ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق ،خاصة مع ضخ كبار المنتجين بالعالم مستويات قياسية من الإنتاج.

مع ارتفاع مؤشرات زيادة العرض بالسوق والتباطؤ فى نمو الطلب ، من المتوقع على نطاق واسع تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق على نطاق واسع خلال 2019 ، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من التراجعات الكبيرة فى أسعار النفط ما لم تتدخل أوبك وروسيا فى خفض الإنتاج ودعم الأسعار.