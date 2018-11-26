- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.
وبحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 60.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.89$ ،وسجل أعلى مستوي 60.34$ ،وأدنى مستوي 58.61$.
فقدت عقود برنت يوم الجمعة نسبة 5.9% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 58.42$ للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 11.5% ،فى سابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ حزيران/يونيو 2015 ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى أربع سنوات.
ومنذ مطلع هذا الشهر ،انخفضت أسعار النفط بأكثر من 21% ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق ،خاصة مع ضخ كبار المنتجين بالعالم مستويات قياسية من الإنتاج.
مع ارتفاع مؤشرات زيادة العرض بالسوق والتباطؤ فى نمو الطلب ، من المتوقع على نطاق واسع تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق على نطاق واسع خلال 2019 ، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من التراجعات الكبيرة فى أسعار النفط ما لم تتدخل أوبك وروسيا فى خفض الإنتاج ودعم الأسعار.
شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .