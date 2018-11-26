شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع قرب أدنى مستوى فى 16 شهرا مع استمرار الضغوط السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" أكثر من 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 16 شهرا ، يأتي هذا التراجع مع استمرار الضغوط السلبية على معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:45 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 111$ بانخفاض قدره 2$ بأكثر من 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 133$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 117$ ،وأدنى سعر عند 110$.

حقق الايثريوم خلال تعاملات يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 98$ لكل وحدة ايثريوم المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم نسبة 36% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل عمليات البيع المفتوحة لمعظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 128 مليار$ ، وسجلت بالأمس إجمالي 114 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب /أغسطس 2017.

لا تزال أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية تتهاوي لمستويات منخفضة جديدة ، مع استمرار الضغوط السلبية على الأسعار ، خاصة فى ظل حالة الهلع التي سيطرت على المستثمرين بسبب الانقسام الكلي الأخير لعملة البتكوين كاش.

وزادت أيضا الضغوط السلبية بعدما ذكرت بلومبرغ أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا فى احتمالات التلاعب فى أسعار العملات الرقمية ،والتي قد تكون سببا مباشرا للارتفاعات القياسية لتلك العملات العام الماضي.