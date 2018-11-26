شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت العملة الأمريكية فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية أعلى مستوى فى أسبوعين ،وتظل العملة الأمريكية حاليا تحت ضغط الشكوك المحيطة بمسار رفع أسعار الفائدة الاتحادية خلال العام المقبل.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % حتى الساعة 12:22بتوقيت جرينتش ،ليتداول عند مستوي 96.64 نقطة،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.84 نقطة،وسجل الأعلى عند 96.92 نقطة الأعلى فى أسبوعين ، والأدنى عند 96.54 نقطة.

حقق مؤشر الدولار يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.45% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ليعكس انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.55% ، ليستأنف مكاسبه الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الأسبق للمرة الأولى خلال خمسة أسابيع.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يضغط على العملة الأمريكية حاليا تزايد الشكوك تجاه مسار رفع أسعار الفائدة الاتحادية خلال العام المقبل ، خاصة فى ظل الاحتمالات التي تشير إلى تعثر نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم وتباطؤ وتيرة التضخم الأمريكية .

ويضغط على العملة الأمريكية أيضا تزايد الإقبال على شراء العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، خاصة بعد موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فى آذار/مارس 2019.