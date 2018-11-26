شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.6% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.37$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.29$،وسجلت الأعلى عند 14.43$ ،والأدنى عند 14.25$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة نسبة 1.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 14.18$ للأوقية ، بفعل انتعاش الدولار الأمريكي ، وهبوط معظم المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

وفقدت أسعار الفضة حوالي واحد بالمئة على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تراجع معظم أسعار المعادن الصناعية لمخاوف بشأن الطلب فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع بالعالم.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت باليوم السابق مؤقتا ، ليعاكس تراجع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط العملة الأمريكية فى ظل تراجع احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل ،وسط الشكوك تجاه مسار نمو الاقتصاد الأمريكي وتكهنات تباطؤ وتيرة التضخم فى البلاد.