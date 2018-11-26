شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. وهبوط جميع أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع كافة أسهم البنوك مثل البنك التجارى الدولى، بنك قطر الوطنى الأهلى، متأثرة بتعديلات المعاملات الضريبية على أذون الخزانة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.529 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 148 مليون ورقة مالية بقيمة 793 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.41% والعرب على 9.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.7 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، و7.6 مليون جنيه، و34.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13049 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.09% عند مستوى 13095 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% عند مستوى 680 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1697 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.

وارتفعت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 أخرى، ولم تتغير مستويات 36 شركة.