وزير البترول: مصر رفعت إنتاجها من الغاز الطبيعي 60% خلال عامين

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته نجحت خلال العامين الماضيين في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 60%.

وبحسب المُلا، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي العربي الخامس عشر للثروة المعدنية، اليوم الاثنين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن مصر تستهدف زيادة الدخل من قطاع التعدين إلى 2% من إجمالي الناتج القومي، وذلك يأتي ضمن خطة الوزارة الأولية التي تستمر 5 سنوات، موضحا بأن الناتج الحالي لا يتعدى سوى 0.05% فقط.

وأضاف الوزير أن الدولة بدأت في مراحل تطوير القطاع، وأن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية الأخير، وأنه جاري إنهاء الأمر تشريعيًا بشكل قانوني، وذلك في خطوة لجذب مزيد من الاستثمارات.

ومن جهة أخرى قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن بلاده حريصة على التعاون وبناء المعرفة بين الشعوب العربية، موضحا أن الوطن العربي يجمع ما بينه روابط اقتصادية وأمنية وجغرافية وجيويولجية.

وطالب الوزير، بمضاعفة الجهد المبذول من الدول العربية بقطاع التعدين، حيث انه شريان يغذي الصناعات المختلفة، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في الوطن العربي.

وتستهدف المملكة أن يكون قطاع التعدين رقم 3 في الافتصاد السعودي، وزيادة القيمة المضافة لمعادنه، بحسب الفالح.

وقال: “الدراسات تشير أن ثرواتنا تتجاوز تريليون و300 مليون دولار بمساحة 630 ألف كيلو متر مربع، كما نهدف لنكون ثاني أكبر دولة في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، عن طريق منطقة وعد”.

وأختتم خالد الفلح كلمته، بالتشديد على تقديم أي دعم للجانب المصري في مجال التعدين.

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