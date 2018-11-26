شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إنتاج السعودية من النفط فى نوفمبر فوق 11 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط رويترز اليوم الاثنين، أن إنتاج السعودية من النفط الخام سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا فى نوفمبر عند حوالى 11.1 إلى 11.3 مليون برميل يوميًا.
كان وزير الطاقة السعودى خالد الفالح قال فى وقت سابق هذا الشهر، أن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ستشحن كميات أقل من الخام فى ديسمبر مقارنة مع نوفمبر.
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