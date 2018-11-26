شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين ينضم إلى أكبر تجمع دولى للشركات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للتأمين، عن انضمامه إلى عضوية أحد أهم الاتحادات الدولية فى صناعة التأمين، وهو الاتحاد العالمى للتأمين، وذلك فى ضوء تفعيل خطة تطوير الاتحاد المصرى للتأمين وفى إطار أهدافه الخاصة بتنمية العلاقات المحلية والإقليمية والخارجية.

والاتحاد العالمى، هو اتحاد غير هادف للربح أنشئ ليمثل جمعيات ومنظمات واتحادات التأمين الوطنية والاقليمية حول العالم والتى تخدم المصالح المشتركة العامة والخاصة بأعضائها من شركات تأمينات الحياة والتأمين الصحى والتأمينات العامة وشركات إعادة التامين والتى تمثل الحكومات الوطنية والهيئات التنظيمية الدولية وغيرها.

يضم الاتحاد فى عضويته حوالى 40 اتحادا حول العالم منهم اتحادين عربيين وهما الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، كما يضم فى عضويتة الاتحاد الاوروبى للتأمين والاتحاد البريطانى والاسترالى والكندى واتحادات التامين بالولايات المتحدة، كما يضم معظم اتحادات التامين العالم ب61 دولة تمثل شركاتهم حوالى 87% من إجمالى أقساط التأمين حول العالم.

وتم تأسيس الاتحاد العالمى لمنظمات اتحاد التأمين gfia خلال اجتماع اتحادات ومنظمات التأمين فى واشنطن فى 9 أكتوبر 2012 لزيادة فعالية الصناعة فى تقديم مجموعة من المدخلات.