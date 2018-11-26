شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المرشدى: سكاى لاين أحدث مشروعات المجموعة ويختلف عن أى مشروع يقام بمصر أو خارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المهندس حسن أنت تتولى قيادة مجموعة من أكبر المجموعات العقارية فى مصر والعالم العربى وتحت ادارة والدك المهندس محمد مرشدى والمعروف بتاريخه الكبير فى هذا المجال ..كيف ستقود هذا الصرح في ظل رجل لم يترك فرصة نجاح الا واستغلها ؟؟

في الواقع تجربة المهندس محمد المرشدي في انشاء المجموعة و الوصول بها الي هذه المكانه لم يات من فراغ و هو كما قلت صاحب التاريخ الكبير في هذا المجال منذ نشات الشركه في الثمانينات ولكن في ظل التغيرات الجذريه في السنوات الماضيه نعمل جاهدين كفريق واحد مكون أغلبه من الشباب بافكار جديده ونستعين بالمهندس في العديد من المواقف نظرا لخبرته الكبيره في هذا المجال.

2- أنت المدير التنفيذى لمشروع سكاى لاين والذى يعد مشروعا عالميا بكافة المقاييس وتتضح فيه بصماتك بدئاً من الاستعانة بالمصمم العالمي محمد حديد .ما الرسالة التى تود قولها باطلاقك هذا المشروع ؟؟

مشروع سكاى لاين هو بلا شك أحدث مشروعات المجموعة ولعلك تلاحظ انه يختلف عن أي مشروع يقام في مصر أو خارجها من حيث الحجم فمثلا لا يوجد مبني بمساحة 200 الف متر مربع في العالم هذا الحجم سوف يوفر اسكانه كافة انواع الراحه من خدامات و انشطه.. و من ناحية تصميمه استعنا كمجموعة بخبرات مصممين عالميين امثال" محمد حديد و VDP" الي جانب شريكانا المصري رائف فهمي . رسالتي لكل العملاء او الطامحين في امتلاك اي وحده سكنيه سكاي لاين سوف يكون مثال للحياه العصريه للاسره الشابه.

3-نعرف ان دراستك كانت بأمريكا و انجلترا .. وانك تقريبا زرت جميع العواصم العالمية الكبري ..كيف استفدت من التطور العمراني المشهود فى هذة العواصم وكيف ستنقل هذة الخبرات الى مصر ..؟؟

بالفعل كان جزء كبيرمن دراستي في الخارج الي جانب السفر المستمر اما للعمل او السياحه فكل بلد مختلفه عن الاخري خاصه في مجال العقاري من حيث التصميم و الانشأت. فتلاحظ في الخارج التوازن الكبير بين المسحات الخضراء و المباني شيء اصر علي نقله في مشروعاتنا. و ايضا من اهم الاشياء التي احاول نقلها هي فكرة الاستوديو للاسر الشابه فخارج مصر من الصعب وجود وحدات سكنيه بالأحجام المتاحة في مصر و في ظل ارتفاع الأسعار لابد من تغير طر يقة التفكير و الاتجاه للوحدات السكنيه بحجم الاستوديو.

4-تعرف مجموعة شركات معمار المرشدى للاستثمار العقارى بكونها الشركة ذات المصداقية فى تسليم مشروعاتها حسب التصميمات المعلن عنها ..فمالتطوير الذى اضفته على ادارات الشركة المتنوعة والمختلفة ؟؟

اولا قد يتخيل البعض ان العمل في المجال العقارى يبدو سهلا ولكنه في الحقيقة هو ليس مهنة هينة .والتطور العلمى المتسارع في علوم الهندسة وفن المعمار قد غير كثيرا في القواعد الثابتة منذ زمن ..المجموعة تضم ادارات متنوعة تضخمت وزاد عددها بشكل مهول وكان لابد صراحة من تطوير فكر العامل البشرى واضافة فكر جديد من خريجى الشباب الدارس والفاهم واستطعنا حقيقة تطوير ادارة خدمة العملاء بشكل مذهل لانها اكثر الادارات احتكاكا بالعملاء وطورنا فعلا مفاهيم خدمة ما بعد البيع واذا زرت ايا من مشاريعنا القائمة منذ سنين ستجدها كانها افتتحت امس ..ونحن حريصون على ان تكون هناك ورش تدريب ومحاضرات مستمرة من قبل الخبراء الكبار والمهندسين ذوى الكفاءة ..وحريصون ايضا على تعليم وتدريب جيل من الشباب القائم بعمليات البيع وفق مفاهيم الامانة والمسئولية والمصداقية

5-تحيط بك فى الشركة نخبة من الكوادر المتميزة والمهندسين الكبار والخبراء العالميين وكلها عوامل نجاح مضمونة ..هل ستسعي خلال الفترة القادمة الى التمدد عبر محافظات مصر والابتعاد عن القاهرة التى تتركز فيها مشروعات الشركة ؟؟

هذا صحيح تماما ..أنا محظوظ بكونى محاطا بمجموعة من امهر المديرين والمهندسين والخبراء ..ومحظوظ اكثر باننا نعمل بخطة نجاح اثبتت تفوقها..اما بالنسبة الي المشروعات الجديدة والتمدد عبر المحافظات اكون صريحا معك ..نحن الان نركز مشروعاتنا في القاهرة وضواحيها و لكن هذا لا يمنع باننا عاجلا سنسعي الى الاستثمار في المحافظات ..واعتقد ان بدايات 2019 ستشهد اعلان مشروعاتنا الجديدة.

6-السوق العقارى فى مصر شهد تطورات متلاحقة خلال الاعوام العشرة الماضية ..ما الجديد الذى يمكن أن تضيفه لعلاج المشاكل الكبري التى يشهدها هذا السوق ؟؟

اغلب المشاريع العقارية الكبري في مصر موجهة الى فئة واحدة عبارة عن كومباوند وفيلات"..ولذلك نحن قمنا بالتركيز علي المستثمر الشاب الذى يستطيع شراء وحدة سكنية مميزة يبدأ فيها حياته وان تكون بالنسبة له استثمارا ..هذة الشريحة العمرية في مصر كبيرة وتعد تقريبا حوالى 40% في المجتمع المصري واحتياجاتها متزايدة قمنا بدراسة رغبات هذة الفئات جيدا وقدمنا لها مشروعات تليق بطموحاتها وافكارها في سكن عصرى حديث تتوافر فية كل مميزات الكومباوندات الكبري .ثانيا حرصنا على أن تكون مشروعاتنا فى قطع اراضى مميزة قريبة من قلب القاهرة حيث يمكن ان تعيش حياة الكومباوند وانت غير منفصل عن حياة المدينة والحى الذى تسكنه ..ونامل في الفترة القادمة في تقديم مشروعات تلبى كافة الفئات العمرية

7- حققت المجموعة فى النصف الأول من العام الجارى نسبة مبيعات فاقت ما تحقق العام الماضي ..هل هناك استراتيجية تسويقية مختلفة تم الاعتماد عليها لتحقيق هذة المبيعات ؟

بدأت المجموعة فى تغيير دفة استثماراتها ودخلنا مجال مشروعات الاسكان الاجتماعى بمشروعى دجلة جاردنز ودجلة بالمز "الشقة في جيبك" بأسعار كانت خيالية وقتها وحتى الان تعد هذة المشروعات نقلة متطورة في مفهوم السكن الاجتماعي وبيعت كل المراحل وسكنت..مع ملاحظة أنه فى المشروعين تم البناء على مساحات 18% و20% من الاراضي والباقى مساحات خضراء وشوارع وخدمات ..لم يكن معهودا وقتها هذا الفكر الجديد وهو أن يعيش المواطن في كومباوند اجتماعى راق تتوافر فيه عناصر السكن المريح مثل غيره من المشروعات .اذن يمكنك القول ان استراتيجة التسويق تعتمد على ما يحتاجه السوق فعلا ..وبالتالى تتحق المبيعات رغم الازمات ..فى العاميين الماضين كان مشاريع وان قطامية على الطريق الدائرى ودجلة تاورز بمدينة نصر مشاريع ذات فكر جديد وبسعر استثمارى وفى مناطق غالية الثمن وقابلة للزيادة والاستثمار وبتصاميم عصرية وحديثة لم يشهدها السوق المصري وبالتالى حصل الاقبال عليها وتم بيعها سريعا,هذا العام انطلق مشروع سكاى لاين ومع انطلاقته ومميزاته الغير متوفرة فى مشروعات اخرى بمصر حصل ايضا اقبالا منقطع النظير وارتفعت نسبة المبيعات ..اذن التطور في الافكار والمشاريع يجعلنا نسبق الزمن ونكون على مستوى متطلبات السوق.

8-تحظى معمار المرشدى بمصداقية عالية حتي وصل عدد عملائها الى 70 الف عميل ..ويبدو لخبراء التسويق ان المجموعة تتميز بفريق تسويقى ذو خبرات عالمية ..كيف يتم ادارة هذا الفريق والوصول من خلاله بهذة النتائج المبهرة ؟

الحقيقة ان فريق التسويق منذ بدء انشاء الشركة وهو يحظى برعاية خاصة من المهندس محمد مرشدى وبالتالى استطاعت المجموعة ان تصل الى هذا الرقم وهو 70 الف عميل وبطبيعة الحال نتطلع الى الزيادة ..الفريق التسويقى بالمجموعة محترف الى ابعد درجة ممكنة وهو يستفيد من التطور الحادث فى مجالات التسويق بالاعتماد على الوسائل الجديدة والمبتكرة في الديجتال والسوشيال ميديا بجانب الافكار التقليدية واستخدام وسائل الاعلام العادية "تليفزيون- اوت دوور- اذاعات –صحف " والملاحظة السريعة للافكار التسويقية ستجدها تصل الى كل ربوع مصر بالانتشار والكثافة والتكرار ولذلك يندر ان تجد احدا فى مصر لا يعرف الان معمار المرشدى

9-المقربون من عائلة المرشدى يعرفون جيدا كيف ساهم المهندس محمد مرشدى فى خلق جيل جديد داخل الشركة استطاع من خلاله القفز بالشركة الى مصاف الشركات العالمية .وأنت واحد منهم ..قل لنا بالتفصيل كيف اسهمت هذة التربية فى صنع النجاح المشهود حاليا ؟؟

فعلا المقربون يعرفون جيدا مدى حرص المهندس محمد مرشدى على تطوير مهاراته وامكانياته الشخصية والتعلم المستمر والحرص على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات العالمية التى تطرح افكار سباقة وخلاقة فى المعمار والعقار وهو بالتالى ينقل لنا دوما هذة الخبرات وهو دائم النصح بتعلم الجديد والمبتكر ويتناقش مع الجميع بشكل ديمقراطى ويفرز جيدا الافكار والمشاريع الجديدة ويشجعها وهو يساعدنا كجيل جديد على تطبيق مفاهيم الادارة الحديثة وهو حريص على فتح علاقات متنوعة مع بيوت التصميم العالمية والاطلاع على الافكار الحديثة ، كما أنه دائم النصح والارشاد للحصول على الدورات وورش العمل التى تنعقد فى المنتديات الكبري بالعالم .

10-ما الفئات التي تستهدفها معمار المرشدي في مشروعتها الحاليه و المستقبليه؟؟

من مميزات معمار المرشدى انها تتوجه بمشروعاتها الى جميع فئات المجتمع والدليل على ذلك تنوع هذة المشروعات وتوافرها بمختلف الاسعار والمساحات سواء بهدف السكن او الاستثمار،

11-ما هي التسهيلات التي تقدمها الشركة للعملاء؟؟

في كل المشاركات بالمعارض الدولية والعربية والمحلية تقدم المجموعة عروضها التسويقية الخاصة والتسهيلات المتنوعة سواء فى نسب الخصم او تقليل سعر الفائدة او التقسيط بدون فوائد ،هذا يتوافر صراحة فى كل مشروعاتنا الكبري "قطامية جيت , سكاى لاين , كريستال بلازا , ريحانه بلازا , ريحانة ريذدانس , دجلة لاند مارك , وان قطاميه و ليك فرونت" وهى كلها مشروعات كبري تحقق نقلات حضارية ومعمارية فى السوق المصري حيث تتوافر فيها كل مميزات البناء العصري الحديث سواء بالواجهات الزجاجية التى تتيح افضل رؤية للمساحات الخضراء والبحيرات الصناعية والمسطحات المائية فضلا عن التخطيط العام لهذة المشاريع.