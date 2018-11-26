شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات سلبية هادئة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح الآن، بانتظار التوجه نحو مستوى 24.70 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 33.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 35.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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