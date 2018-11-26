شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الريبل 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الريبل دون مستوى 0.42، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.30 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط