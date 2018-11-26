شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الإيثريوم ضمن العلم المثلثي الهابط الذي يظهر بالصورة، ويظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط وكسر مستوى 105.00 لتأكيد الاندفاع نحو 90.00 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 136.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 136.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط