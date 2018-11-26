شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر البتكوين بتقديم تداولات سلبية في محاولة للابتعاد عن مقاومة القناة الهابطة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع سلبي الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 3550.00 ثم 2890.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات دون 4480.00 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3400.00 والمقاومة 4200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط