شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 60.00 لكنه يعود للتحرك دونه الآن، مما يبقي على سنياريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 56.91 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 60.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 63.95 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط