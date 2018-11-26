شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط عملية إعادة اختبار لمستوى 51.46 الآن ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً حتى الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 49.10 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن اختراق 51.46 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع واستهداف مستوى 54.74 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.10 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط