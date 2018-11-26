شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، معززأً التوقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 14.73 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق 14.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد